المتحف القومي للحضارة يحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس، ومدير مركز هانغتشو لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية يو شين بينج، معرض "الابتكار في الحرف التقليدية لمدينة هانغتشو الصينية" CREATE HANGZHOU 2026، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وتعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي والإبداعي بين البلدين.

ويستمر المعرض لمده يومين؛ يعرض خلالها مجموعة مختارة من الأعمال التي تبرز ثراء وتنوع التراث الثقافي لمدينة هانغتشو، من بينها نماذج من فن نحت الأختام الصينية، ومنتجات إبداعية مستوحاة من عناصر التراث الثقافي غير المادي للمدينة، إلى جانب أعمال من فن قص الورق في تونغلو. كما يتضمن المعرض عددًا من ورش العمل التفاعلية التي تتيح لزائري المتحف فرصة التعرف عن قرب على عدد من الفنون والحرف التقليدية الصينية وأساليب تنفيذها.

وأكد الدكتور الطيب عباس أن استضافة المتحف لمعرض "CREATE HANGZHOU 2026" تأتي في إطار دوره في تعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الحضارات، مشيرًا إلى أن المعرض يقدم نموذجًا للتعاون الثقافي بين مصر والصين، ويجسد رسالة المتحف باعتباره جسرًا للتواصل بين الحضارات ومنصة لبناء وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المعرفة والحوار والإبداع.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التراث والآثار والمتاحف، ويسهم في تعزيز التواصل بين المتخصصين والمؤسسات الثقافية في البلدين، فضلًا عن التعريف بالتراث الثقافي غير المادي وإبراز دوره في تعزيز التقارب والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

من جانبه، أعرب يو شين بينغ عن سعادته بافتتاح معرض "CREATE HANGZHOU 2026"بالمتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة لتعريف الجمهور المصري بثراء التراث الثقافي والحرف التقليدية التي تتميز بها مدينة هانغتشو، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين البلدين.

وأشار إلى أن التراث والحرف التقليدية تمثل لغة مشتركة وجسرًا للتواصل بين الشعوب والثقافات، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المعرض في تعزيز التفاهم المتبادل وفتح آفاق أرحب للتعاون الثقافي والإبداعي بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.