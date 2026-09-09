وكيل صحة القليوبية يعلن نتائج الشهر الأول من مبادرة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نتائج تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة» بالمحافظة خلال الشهر الأول، والتي شهدت تحقيق معدلات إنجاز متميزة في عدد من المبادرات والبرامج الصحية، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المبادرة، التي يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ركزت على الوصول إلى المواطنين وتقديم خدمات الكشف والفحص والمتابعة، مع سرعة تحويل الحالات التي تستدعي مزيدًا من الفحوصات أو التدخل الطبي.

وأشار الدكتور إسحاق جميل إلى أن خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية حققت نتائج متميزة خلال الشهر الأول، حيث تم إجراء 70 ألفًا و93 استبيانًا لتقييم عوامل الخطورة والكشف عن الأورام.

وأضاف أنه تم إجراء 8246 اختبار FIT للكشف المبكر عن سرطان القولون، إلى جانب إجراء 1869 فحص PSA للبروستاتا وتحويل الحالات المستحقة لاستكمال الفحوصات اللازمة.

كما شملت الخدمات إجراء 783 مسحة عنق رحم (Pap Smear) للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، و128 أشعة مقطعية على الرئة (CT) للحالات المستحقة ضمن فحوصات الكشف عن أورام الرئة، بالإضافة إلى إجراء 37 منظار قولون للحالات التي تم تحويلها لاستكمال الفحوصات المتخصصة.

وفيما يتعلق بخدمات صحة المرأة، أوضح وكيل وزارة الصحة أن 69 ألفًا و722 سيدة استفدن من الزيارات الدورية ضمن مبادرة صحة المرأة، بينما استفادت 4941 سيدة من الزيارات الأولية للمبادرة.

كما استفادت 3790 سيدة من خدمات مبادرة صحة الأم والجنين، في إطار الاهتمام بصحة المرأة المصرية وتوفير خدمات المتابعة والرعاية الصحية اللازمة.

وأكد الدكتور إسحاق جميل استمرار تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والمتابعة، مشيرًا إلى استفادة 25 ألفًا و942 مترددًا من خدمات الكشف والعلاج ضمن مبادرة الأمراض المزمنة.

كما تم فحص 8514 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن وعلاج ضعف وفقدان السمع، فيما استفادت 2065 حالة من كبار السن من خدمات مبادرة رعاية كبار السن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية مستمرة في تكثيف العمل الميداني والتوسع في تقديم الخدمات الصحية، مع دعم برامج الكشف المبكر وسرعة التعامل مع الحالات المكتشفة وتحويلها لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج وفقًا للحالة.

وأشاد الدكتور إسحاق جميل بجهود الفرق الطبية والعاملين بالإدارات والمنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الشهر الأول من المبادرة يعكس حجم العمل المبذول للوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.