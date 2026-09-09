قطر وغويانا التعاونية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا

وقعت دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتهدف مذكرة التفاهم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" - إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، بما يشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية على توسيع آفاق التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الزراعية والغذائية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمداد، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.