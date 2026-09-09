معاها مخدرات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها بالسوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من المواد المخدرة ) ، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.