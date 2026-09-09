مصرع وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة أكسجين في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، مصرع شخص واحد وإصابة أربعة آخرين؛ إثر انفجار أسطوانة أكسجين في مستودع تجاري بالعاصمة "نيودلهي".

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الانفجار وقع عندما كان العمال يقومون بتفريغ شحنة أسطوانات ونقلها إلى المستودع، حيث سقطت إحدى الأسطوانات على الطريق ثم انفجرت.. مشيرة إلى أن خبراء فنيين وآخرين في الأدلة الجنائية سيقومون بالتحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.