تيري هنري يحسم اختياره للكرة الذهبية 2026 ويكشف سبب استبعاد أبرز المرشحين

كشف الفرنسي تيري هنري، نجم آرسنال وباريس سان جيرمان السابق، عن اختياره المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أن المنافسة هذا العام تبدو أكثر صعوبة مقارنة بالنسخة الماضية التي حصدها عثمان ديمبيلي.

وقال هنري إن العديد من النجوم خرجوا من حساباته لأسباب مختلفة، موضحًا أن هاري كين لم يكن أفضل لاعب في ألمانيا، في ظل تألق زميله مايكل أوليس، بينما لم يقدم جود بيلينجهام موسمًا مثاليًا مع ريال مدريد رغم مستواه الجيد مع منتخب إنجلترا في كأس العالم.

وأضاف أن فرص رودري تراجعت بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، كما أن إصابة لامين يامال وغيابه عن كأس العالم أثرت على حظوظه، بينما لم يساعد غياب خفيتشا كفاراتسخيليا عن المونديال موقفه رغم تألقه مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وبعد استبعاد عدد من الأسماء، انحصرت اختيارات هنري بين مايكل أوليس وكيليان مبابي، قبل أن يمنح الأفضلية للنجم الفرنسي.

وأوضح هنري أن مبابي يستحق الجائزة رغم عدم تتويجه بألقاب جماعية هذا الموسم، مشيرًا إلى أرقامه الفردية الاستثنائية، بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وأكد نجم فرنسا السابق أن هذه الأرقام تمنح مبابي أفضلية واضحة في سباق الكرة الذهبية، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.