محافظ الدقهلية يتفقد معرض مديرية التربية والتعليم"علم ودفء" لتوزيع المستلزمات المدرسية المجانية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المعرض المجاني الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمدرسة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات، وذلك للاطمئنان على تجهيز الأدوات المدرسية المقرر توزيعها بالمجان على طلاب وطالبات الأسر غير القادرة، بجميع مراكز المحافظة.

ذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، بسيوني محمد بسيوني، عبد الشافي حسن، وكيلي المديرية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، عادل فؤاد، مدير إدارة شرق التعليمية، محمد حجاج، القائم بأعمال مدير إدارة غرب التعليمية

وأوضح المحافظ أن المبادرة تعتمد على تبرع شخصي من المعلمين ومديري الإدارات التعليمية، انطلاقًا من روحهم الوطنية ودورهم التكافلي في دعم الطلاب الأكثر احتياجًا، إلى جانب رسالتهم التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أنهم يضربون نموذجًا يُرسخ في الأذهان قيمة المعلم ودوره كرب أسرة يتحمل مسؤولية أبناء الوطن.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تُنظم تحت شعار "علم ودفء"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عبر مديرية التربية والتعليم، وتهدف إلى توفير جميع الاحتياجات المدرسية للطلاب من الأسر الأكثر احتياجا، بمشاركة المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع المستلزمات التي تم تجهيزها ستُسلم إلى الطلاب المستحقين دون تحصيل أي مبالغ مالية منهم أو من ذويهم، وأن عملية التسليم ستتم عبر الإدارات التعليمية في كل مركز ومدينة، وفقًا للقوائم المعتمدة وقواعد البيانات، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

وتفقد المحافظ محتويات الحزم المجهزة، والتي تشمل، شنطة مدرسية مناسبة للمرحلة العمرية، مجموعة كاملة من الكراسات والكشاكيل لكل مادة دراسية، أدوات مكتبية أساسية (أقلام رصاص، جاف، ألوان، مساطر، وأدوات هندسية)، الزي المدرسي (قميص وبنطلون أو جيبة) وفق المقاسات التي تم حصرها مسبقًا للطلاب.