افتتاح مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة الزند بتكلفة 40 مليون جنيه

أعطى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إشارة البدء لشتغيل مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة الزند بمركز الزقازيق، والمُقام بتكلفة 40 مليون جنيه، لتقديم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة يستفيد منها أكثر من 3 آلاف نسمه من أهالي العزبة بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، خاصة بالقرى البعيدة، بما يسهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع صرف صحي تعمل بطاقة 40 لتر/ث (1245م³/اليوم)، و2 طلمبة بقدرة 40 لتر/ثانية، وشبكات انحدار بطول 6 كم وقطر 250 / 355 مم، وخط طرد بطول 3.75 كم قطر 250 مم، لافته إلى أن محطة الرفع تتكون من مبنى الأمن ، مظلة المولد ، خزان الوقود ، مبنى المخزن ، عنبر التشغيل ، البيارة ، المحولات الكهربائية ، وذلك لتحقيق الإستفادة لعدد 3.5 ألف نسمة من أهالي العزبة.

وعقب الإفتتاح، حرص المحافظ على لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم، موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تلبيتها فورًا في إطار الإمكانات المتاحة، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم وافتتاح مشروع الصرف الصحي بقريتهم، بما يوفر لهم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة.

أضاف المحافظ أن شهر سبتمبر الجاري من المقرر أن يشهد افتتاح 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأولاد صقر وفاقوس وديرب نجم، بتكلفة 687 مليونًا و900 ألف جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.