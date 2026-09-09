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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤلف بنج كلي: المرأة أو طبيبة التخدير تجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل| خاص

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن أن المرأة فى مجال الطب وتحديدا فى تخصص التخدير تجد صعوبة كبيرة فى عملها مثلما تعرضت له دعاء أو سلمى أبو ضيف فى مسلسل بنج كلي. 

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريح خاص لصدى البلد : في الفترة التي كنت أعمل فيها طبيبا، وما زال الأمر موجودا حتى الآن، هناك أقسام في بعض الجامعات والمستشفيات توجد فيها ممارسات عرفية تمنع النساء من العمل، من دون وجود قانون مكتوب يقول ذلك، وقد تتقدم امرأة إلى وظيفة ويتم رفضها من دون أن يقال لها السبب الحقيقي، وهناك أيضا مرضى يفضلون أن يجري لهم طبيب رجل العملية أو التخدير، وهذه أمور تحدث بالفعل، وهي جزء من الثقافة الموجودة حولنا، ولا أعتقد أننا يجب أن نتبرأ منها لمجرد أنها لا تعجبنا.

تعليق دكتور دعاء جلال

من ناحية أخرى علقت الدكتورة دعاء جلال أستاذ التخدير، على الأخطاء الطبية التي وردت في أحد مشاهد مسلسل بنج كلي، المأخوذ عن كتابها الذي حمل اسم حكايات من غرف العمليات. 

وقالت الدكتورة دعاء جلال في منشور عبر موقع فيسبوك: كتابي حكايات من غرف العمليات ليس كتابا طبيا ولا يوجد به أي تفاصيل طبية كما حدث في المسلسل، إنما هو عمل أدبي بحت يحكي يوميات طبيبة تخدير، مع عرض لمواقف درامية حدثت بالفعل تنوعت بين الكوميديا أحيانا والحزن أحيانا أخرى ولكن تم طمس معالم شخصية المريض بصورة كاملة حفاظًا على خصوصية المريض وحقوقه فلا يمكن التعرف على أي شخصية من سرد الأحداث إطلاقا.. ويعلم هذا جيدًا كل من قرأ الكتاب.

واستكملت: كل خطأ طبي حدث في المسلسل ما هو إلا حبكة سينمائية في سياق المعالجة الدرامية.. كان يمكن تداركها إذا سألوني عنها ورجعوا للرأي الطبي أولا قبل تنفيذها، كما حدث بالفعل في مشاهد وتفاصيل كثيرة استعانوا بي فيها، ولكن في النهاية هو تمثيل وليس حقيقة، وكل عمل وله سقطاته وأقدر جيدًا نقد الأطباء للأخطاء الموجودة في العمل وأنا منهم ومعهم، حيث أنني أشاهدها لأول مرة مع باقي الجمهور، وبالفعل أقف عليها وانتقدها مثلهم تماما، فأنا طبيبة قبل أي شيء.

محمد سليمان عبد المالك المؤلف محمد سليمان عبد المالك أعمال محمد سليمان عبد المالك أفلام محمد سليمان عبد المالك مسلسل بنج كلي

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