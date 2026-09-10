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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يسلم 400 شنطة مدرسية ومستلزمات دراسية لـ 100 أسرة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتسليم 400 شنطة مدرسية ومستلزمات دراسية لصالح 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال فعالية أُقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.


وجاءت المبادرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وبحضور أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، حيث استهدفت المبادرة دعم أبناء الأسر المستفيدة، بواقع طفلين إلى ثلاثة أطفال لكل أسرة، بما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية من المستلزمات المدرسية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.


وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على مساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المادية عنها، خاصة مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن توفير المستلزمات التعليمية للطلاب يسهم في دعم العملية التعليمية، ويهيئ لهم بداية مستقرة للعام الدراسي.


وشدد المحافظ على أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية ودعم أبنائها يمثل أولوية أساسية في عمل المحافظة، مؤكدًا استمرار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية لتنفيذ المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم.


وحرص المحافظ خلال الفعالية على تهنئة الأسر المستفيدة وأبنائها بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لجميع الطلاب عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، مؤكدًا أن الاستثمار في تعليم الأبناء ودعم الأسر يمثلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل.

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