مديرة مدرسة القليوبية: سعيدة بتكريم وزير التعليم وقعدت اتكلم معاه كأننا إخوات

كشفت صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير في محافظة القليوبية، تفاصيل تكريمها من وزير التربية والتعليم بعد جولة محافظ القليوبية بالمدرسة.

وقالت صالحة أبو الفضل في حوارها في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" وكيل وزارة التربية والتعليم تواصل معي وأبلغني برغبة وزير التربية والتعليم في تكريمي ".

وتابعت صالحة أبو الفضل:" سعيدة بتكريم وزير التعليم لي وقعدت اتكلمته معاه في كل حاجة كأننا إخوات ووزير التعليم سألني على أوضاع المدرسة ".



واكملت صالحة أبو الفضل :" وزير التعليم تحدث معي عن النواحي المالية الخاصة بالمدرسة وتحدثنا عن نسب الحضور من الطلاب وتحدثنا عن المناهج الجديدة".

وتابعت صالحة أبو الفضل :" يوميا يتم أخذ نسب الحضور والغياب للطلاب ونسب الغياب انخفضت ونسب الحضور ارتفعت بشكل كبير ".