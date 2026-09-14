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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ليفربول يدرس قدرة اللاعبين على تحمل ضغط المباريات قبل مواجهة توتنهام

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، أن تحديد قدرة لاعبيه على خوض المباريات بصورة متتالية كل ثلاثة أيام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات، مع استعداد الفريق لمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الثلاثاء، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويشهد ليفربول بداية متذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى، مقابل انتصار وحيد، بينما حقق الفريق فوزًا على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال إيراولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي إن التعامل مع ضغط المباريات يختلف من لاعب إلى آخر، موضحًا أن بعض العناصر تستطيع الحفاظ على مستواها رغم خوض المباريات بفواصل زمنية قصيرة، بينما يحتاج آخرون إلى فترات أطول للتعافي.

وأضاف أن اللاعبين أصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم القائد فيرجيل فان دايك، أثبتوا قدرتهم على التعامل مع هذا النوع من الجداول، مشيرًا إلى أن خبرة المدافع الهولندي تساعده على الحفاظ على مستواه دون تأثر واضح.

تقييم اللاعبين

في المقابل، أوضح المدرب أن تقييم قدرة اللاعبين الشباب والوافدين الجدد على تحمل ضغط المباريات المتتالية يحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيتعامل مع كل حالة بصورة منفصلة.

وكشف إيراولا عن اتجاهه لإجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية خلال مواجهة توتنهام، مؤكدًا أن الحارس جيورجي مامارداشفيلي سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا بدلًا من أليسون بيكر.

وأشاد مدرب ليفربول بإمكانات مامارداشفيلي، مشيرًا إلى معرفته الجيدة بالحارس منذ فترة وجوده في إسبانيا، كما أوضح أن بورنموث حاول التعاقد معه قبل انتقال إيراولا إلى ليفربول.

وقال إن أليسون يقدم مستويات مميزة، لكنه يرى أن مامارداشفيلي حارس ممتاز ويستحق بدء مباراة الكأس.

وعلى صعيد الإصابات، تلقى ليفربول دفعة إيجابية بعودة المدافع جو جوميز إلى التدريبات، ليصبح متاحًا للاختيار أمام توتنهام.

في المقابل، يستمر غياب كونور برادلي عن صفوف الفريق، في ظل عدم جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

مدرب ليفربول توتنهام أندوني إيراولا

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