لافروف: روسيا تدعم معالجة نقص تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن بالتوازي مع توسيع العضوية الدائمة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم موسكو لمعالجة النقص الشديد في تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع دعم انضمام الهند والبرازيل إلى قائمة الأعضاء الدائمين بالمجلس.

ووصف لافروف ضعف تمثيل دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنه المشكلة الأساسية التي تواجه مجلس الأمن، مشيرًا إلى تمسك موسكو بمعالجة قضية نقص التمثيل الإفريقي بالتوازي مع دعم الترشيحات الهندية والبرازيلية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في تحقيق ذلك قريبًا، مشيدًا بالنشاط الملحوظ للقارة الإفريقية في هذا الملف، ومؤكدًا استمرار مساعي روسيا لتحقيق العدالة لدول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وحذر لافروف من أن روسيا لن تدعم أي مرشحين يتم طرحهم من جانب «الغرب الجماعي».