زيلينسكي يدعو لدعم مشروع قانون "جراهام" وتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب سلسلة جديدة من الضربات الروسية التي استهدفت مواقع مدنية في مناطق مختلفة من البلاد، شركاء أوكرانيا إلى تكثيف الضغط على روسيا، وذلك من خلال دعم مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام وتعزيز العقوبات الأوروبية.

وقال زيلينسكي -عبر حسابه على فيسبوك- "إن كل ضربة من هذه الضربات تمس حياة أناس عاديين يجب حمايتهم عبر إجبار روسيا على وقف هذه الحرب .. وفي هذه اللحظة بالذات، يجري في الكونجرس الأمريكي بحث مشروع قانون مهم قدمه ليندسي جراهام؛ وهو مشروع من شأنه توجيه الرسائل الصحيحة والمساعدة في اتخاذ الخطوات السليمة نحو تحقيق سلام حقيقي. كما تجري مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه في ظل وقوع مثل هذه الأعمال الوحشية والقتل يوميا، فمن الضروري أن تكون العقوبات المفروضة ردا على الحرب الروسية قوية وصارمة.