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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردا على مقاطعة منتجات المستوطنات.. إسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قررت إسرائيل طرد ممثلي هولندا من مركز الدعم الدولي لغزة في كريات جات، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية ضد سياسات إسرائيل، ولا سيما ما يتعلق بمنتجات المستوطنات.

وأعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، قرار الطرد بشكل فوري، وقال إن الخطوة جاءت بناءً على توصية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن الموقف الهولندي الأخير يمثل إجراءً مناهضًا لإسرائيل.

وجاء القرار بعد إقرار هولندا قانونًا يحظر التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقال ساعر إن رسالة إسرائيل واضحة، مؤكدًا أن من يتخذ موقفًا ضد بلاده لن يجد، بحسب تعبيره، موطئ قدم في المنطقة، مضيفًا أن إسرائيل لن تسمح باتخاذ خطوات ضدها من دون رد.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل تزايد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ انضمت هولندا إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والنرويج في معارضة خطط البناء في منطقة E1.

وأصدرت الدول السبع بيانًا مشتركًا أدانت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الدول أن طرح مناقصات لبناء المشروع الاستيطاني في المنطقة «غير مقبول»، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يعارض منذ سنوات أعمال البناء في E1، وأن مخاوفه بشأن المشروع نُقلت إلى الحكومة الإسرائيلية بشكل علني وخلال محادثات مغلقة.

ويأتي طرد الممثلين الهولنديين في ظل تصاعد الخلافات بين إسرائيل وهولندا بشأن الموقف من الاستيطان والمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضيف فصلًا جديدًا إلى التوتر الدبلوماسي بين الجانبين.

إسرائيل ممثلي هولندا من مركز الدعم الدولي لغزة طرد ممثلي هولندا من مركز الدعم الدولي لغزة هولندا وإسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منتجات المستوطنات

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