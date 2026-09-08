شوبير يحذر من التربص بالحكام: بلاش تقولوا ده أهلاوي وده زملكاوي

طالب الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية بعدم استباق الأحداث أو ممارسة أي نوع من التربص بالحكام قبل المباريات، مشددًا على ضرورة منحهم فرصة للعمل دون ضغوط.

وقال شوبير: «والنبي يا جماعة مش عايزكم يكون في تربص بالحكام من قبل المباراة»، مشيرًا إلى تداول رسائل تتضمن الحكم على نتيجة مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة مسبقًا، بسبب تعيين محمود ناجي لإدارة اللقاء.

وأوضح شوبير أن الضغوط المستمرة على الحكام ليست في مصلحة الكرة المصرية، قائلًا: «مفيش حكم عايز يبقى وحش، مفيش حكم مش عايز يكون موفق، لكنه أحيانًا التوفيق بيغيب، وأحيانًا الصفارة بتبقى غلط».

وشدد على ضرورة الابتعاد عن تصنيف الحكام وفق انتماءات جماهيرية، مؤكدًا: «بلاش الله يبارك لكوا قصة أن ده حكم أهلاوي وده حكم زملكاوي، والله ما في حكم لا أهلاوي ولا زملكاوي في الملعب، الحكم عايز يبقى أحسن واحد في الملعب، الحكم زيه زي اللاعب».

ودعا شوبير إلى مساندة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، في ظل حديث الأخير عن حاجته إلى فترة من الوقت لإعادة ترتيب منظومة التحكيم، مطالبًا الجماهير بالصبر ومنح الحكام الفرصة لاستعادة الثقة.

وتُعد مواجهة الزمالك وأبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها ضمن الجولة الرابعة من الدوري، من أبرز مباريات الجولة، ويديرها محمود ناجي حكمًا للساحة