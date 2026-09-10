ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن عدد السفن التي تداولها الميناء خلال 24 ساعة بلغ 20 سفينة، حيث استقبل 9 سفن متنوعة، في حين غادرته 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء حالياً إلى 29 سفينة.

وأفاد بيان أصدره المركز الإعلامي للهيئة، اليوم الخميس، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفاً و657 طناً، شملت: 1500 طن علف بنجر، و7113 طن مولاس، و3804 أطنان جبس خام صب، و8150 طن يوريا، و2027 طن أسمنت أبيض معبأ، و16 ألف طن ملح، و2500 طن كلينكر، و1563 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 24 ألفاً و12 طناً، تضمنت: 10 آلاف و450 طن ذرة، و2316 طن خردة، و6493 طن حديد، و4753 طن أبلاكاش.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة إلى أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 65 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 5150 حاوية مكافئة، لافتاً إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 25 ألفاً و534 طناً، بينما سجلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 6562 حركة.