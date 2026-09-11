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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: مؤتمر أكتوبر يناقش ما تحقق وأولويات الفترة المقبلة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا شاملًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وتحديد مواطن النجاح والقصور، إلى جانب وضع أولويات واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة إلى عقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر المقبل، لتقييم الموقف من مختلف الاتجاهات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد دعوة المفكرين والمتخصصين والشخصيات العامة للمشاركة في عملية التقييم.

وأوضح بكري أن الهدف من المؤتمر يتمثل في الإجابة عن عدد من التساؤلات المهمة، من بينها: ماذا تحقق خلال الفترة الماضية؟ وأين أصبنا وأين أخطأنا؟ وكيف يمكن إصلاح الأخطاء التي ظهرت؟ وما الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة؟.

وشدد على أهمية أن تتحول نتائج هذا التقييم إلى خطوات عملية تساهم في تحسين الأداء وتصحيح المسار، مؤكدًا أن مراجعة ما تم تنفيذه لا تعني التراجع عن مسيرة التنمية، وإنما تستهدف الاستفادة من التجارب السابقة وتجنب تكرار الأخطاء.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ما يواجهونه من ارتفاع في أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، نتيجة التداعيات المترتبة على الأحداث والتطورات الجارية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحديد الأولويات بصورة أكثر دقة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة، بالتوازي مع العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الإعلامي مصطفى بكري السيسي أسعار السلع معدلات التضخم

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