وكالة الأنباء السعودية: إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازيًا

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بإيقاف خط أنابيب شرق-غرب احترازيًا، في إجراء يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والتعامل مع التطورات الأمنية الراهنة.

ويُعد خط أنابيب شرق-غرب من أهم منظومات نقل النفط في المملكة، إذ يربط مناطق إنتاج النفط في شرق السعودية بمرافق التصدير على ساحل البحر الأحمر غربًا، بما يوفر مسارًا بديلًا لنقل الخام بعيدًا عن مضيق هرمز.

يأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وما تفرضه التطورات الإقليمية من إجراءات احترازية لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

ولم تتضمن الإفادة المتاحة تفاصيل إضافية بشأن مدة الإيقاف أو موعد استئناف تشغيل الخط، كما لم توضح ما إذا كان الإجراء سيؤثر على عمليات تصدير النفط السعودية.

ويكتسب خط شرق - غرب أهمية استراتيجية بالنسبة إلى أمن الطاقة في المملكة، نظرًا لدوره في نقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، بما يقلل الاعتماد على طرق الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتراقب أسواق الطاقة التطورات المتعلقة بالبنية التحتية النفطية وطرق تصدير الخام في المنطقة، خصوصًا في ظل المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.