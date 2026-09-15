الدوري المصري.. الزمالك يحسم موقف مهدي سليمان وبنتايك أمام غزل المحلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عدم إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن مهدي سليمان سيواصل حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر لها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال على عودة محمود بنتايك لقيادة الجبهة اليسرى خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.

وكان اللاعب حصل على راحة من المشاركة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بطل جيبوتي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليصبح مرشحًا بقوة للعودة إلى التشكيل الأساسي أمام غزل المحلة.