تحرير 81 محضرا في حملات تموينية بأسوان

واصلت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، تنفيذ حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة .

يأتى ذلك بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية، والتوسع فى الحملات التفتيشية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية، لضبط جودة الخبز المنتج ومتابعة حركة الأسعار، والتأكد من وصول السلع والحصص التموينية المقررة للمواطنين، مع التصدى بكل حزم لمحاولات الغش والإحتكار والتلاعب بالسلع التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تحرير 81 محضراً تموينياً بمراكز أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو



وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير إجمالى 81 محضراً تموينياً بالإدارات التموينية بمراكز أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، وتنوعت المحاضر بين جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية ، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر للمخابز، وذلك فى إطار التصدى للمخالفات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها .

جهود متنوعة

ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين



تأتى هذه الحملات ضمن خطة متكاملة بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق ، ومحافظة أسوان بقيادة المهندس عمرو لاشين لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة ، مع متابعة حركة تداول السلع والأسعار ، والتصدى لأى ممارسات إحتكارية أو محاولات للتلاعب فى الحصص التموينية المخصصة للمواطنين .

إستمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

وأكدت محافظة أسوان إستمرار الحملات التفتيشية والرقابية على مختلف الأنشطة التموينية، مع تكثيف المرور الميدانى ومتابعة مدى الإلتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها بما يسهم فى حماية حقوق المستهلك والحفاظ على إستقرار الأسواق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بالمواصفات والأسعار المقررة .