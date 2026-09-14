في ثاني أيام المدارس.. وكيل وزارة التعليم بالمنوفية يتابع انتظام الطلاب

واصل هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، متابعته الميدانية للمدارس، للوقوف على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور تميم سلطان مدير إدارة السادات التعليمية.

وشملت المتابعة مدرسة الزيتون الثانوية بنات ومدرسة الزيتون الرسمية للغات بإدارة السادات التعليمية، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام الطلاب داخل الفصول، وسير اليوم الدراسي، ومستوى الانضباط، مؤكداً ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، والالتزام الكامل بالانضباط المدرسي وجودة العملية التعليمية.

وخلال المتابعة، اطمأن على استلام وتوزيع الكتب الدراسية، ومراجعة كثافات الفصول، وتجهيز القوائم المدرسية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية

وتأتي هذه المتابعات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، ورصد انتظام العملية التعليمية أولاً بأول.