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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

50 ألف جنيه مكافأة.. محافظ المنوفية يتفقد مدارس قويسنا في أول أيام الدراسة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المدارس لمتابعة إنتظام بدء العملية التعليمية والوقوف على مستوى الإنضباط داخل المدارس والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق مركز ومدينة قويسنا رافقه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، الأستاذ زهران برسيم مدير إدارة قويسنا التعليمية.

وتفقد محافظ المنوفية مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسى ، ومدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية ، وقدم المحافظ التهنئة للمعلمين والطلاب وكافة العاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد ، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً.

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن حجم الكثافات الطلابية بالفصول وانتظام طاقم هيئة التدريس وفقاً لجداول الحصص وكذا آليات الحضور والإنصراف ، فيما أجرى المحافظ حواراً مع عدد من الطلاب.

واطمأن خلاله عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح وحتى الحصص الدراسية ومدى انتظام استلام الكتب المدرسية ومدى تحصيل المادة العلمية، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مدرسة قويسنا الرسمية للغات ، للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية ، وقرر صرف مبلغ مالي قدره  50 ألف جنيه تقديراً لما لمسه من تميز في أداء المدرسة  وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، فضلاً عن تشجيع إدارة المدرسة على الإستمرار في تطوير الأداء وتحسين بيئة التعلم وبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز من فرصهم في التفوق والنجاح .

وخلال تفقده للمدارس ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، ومشدداً على أهمية  المرور الميداني والمتابعة المستمرة على كافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم وتذليل العقبات أولا بأول لتحقيق أعلى مستويات الإنضباط داخل المدارس، وموجهاً مسؤولي المدارس بضرورة التواصل المستمر مع أولياء الأمور، والتعامل الجاد والسريع مع أي شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن تحقيق التكامل بين المدرسة والأسرة في دعم الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي والسلوكي.

 كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى و إستمرار شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع مخلفات القمامة وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى وتحقيق أعلى عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية  .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المتابعات الميدانية هو ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة ومحفزة على التعلم والإبداع .

المنوفية محافظة المنوفية تفقد مدارس قويسنا

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