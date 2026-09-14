ضبط طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة بالمنوفية

شن حي غرب شبين الكوم حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين وشرطة المرافق للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات التجارية، والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.