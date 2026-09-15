مدير مديرية التعليم ببورسعيد يشيد بجاهزية وانتظام الدراسة بمدرسة الزهراء الرسمية لغات

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، مدرسة الزهراء الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الجاهزية والانضباط داخل المدرسة.

وقد رافق مدير المديرية، خلال الزيارة، رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والتعليم الخاص، وبحضور إيمان عبد المولى القائمة بأعمال إدارة المرحلة الإعدادية، وبسنت يحيى وكيل المرحلة الابتدائية.

وتابع مدير المديرية انتظام سير العملية التعليمية بالمراحل التعليمية، واطمأن لتوافر مقومات البيئة التعليمية الملائمة، مشيدًا بجاهزية المنشأة التعليمية، وانتظام حضور أعضاء هيئة التدريس بكامل طاقتها، وحضور الطلاب بنسبة مرتفعة، بما يدعم استقرار العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي.

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد عددًا من الفصول بالمرحلة الثانوية، مثنيا على تفاعل الطلاب الإيجابي مع المعلمين، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتفعيل الانضباط داخل جميع المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية بالمحافظة.

وتضم المدرسة 657 طالب بالمرحلة الابتدائية موزعين على 16 فصلًا، و393 طالب بالمرحلة الإعدادية موزعين على 9 فصول، و373 طالب بالمرحلة الثانوية موزعين على 8 فصول، بإجمالي 1423 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.