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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض كبير وفرصة للشراء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وهي فرصة للسيدات اللاتي يبحثن عن أفضل أسعار الفراخ لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين وسعرها يؤثر على ميزانية الأسر.

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الفراخ البيضاء
ما بين 64 و65 جنيها بالمزارع، لتباع في الأسواق المحلية بسعر يتراوح بين 74 و80 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات إلى نحو 70 جنيها، ليصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيها.

 

سعر الدواجن الساسو

سجل سعر الدواجن الحمراء الساسو ما بين 117 و118 جنيها للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 127 و132 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ  البلدي
وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق بين 118 و120 جنيها.

أسعار أجزاء الفراخ

سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق  اليوم بين 195 و220 جنيهًا بحسب المنطقة.

وبلغ سعر صدور الدجاج ما بين 180 و205 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر أوراك الدجاج في السوق اليوم ما بين 86 و90 جنيها للكيلو.

وصل سعر الدبابيس الطازجة في الأسواق اليوم إلى نحو 105 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 جنيها.

 

سعر كرتونة البيض 

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين  105 و120 جنيها الكرتونة.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى ما بين 85 و100 جنيه.

وسجل سعر البيض البلدي 123 جنيها بسعر الجملة، ويصل للمستهلك بسعر 138 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر كتكوت أبيض شركات نحو 30 جنيها.

ووصل سعر كتكوت أبيض قطعان إلى نحو 19.5 جنيه. 
وبلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.

ووصل سعر كتكوت ساسو بيور إلى  نحو 19 جنيها.

وبلغ سعر كتكوت بلدي نحو 6.5 جنيه.

وسجل سعر كتكوت هجين نحو 13 جنيها.

وصل سعر كتكوت جيل ثاني إلى نحو 17 جنيها.

وسجل سعر بط فرنساوي بيور نحو 22 جنيها.

وبلغ سعر بط مسكوفي نحو 33 جنيها.

وصل سعر بط مولار محلي لنحو 32 جنيها.

الدواجن أسعار الدواجن الفراخ سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ ستر كيلو البانيه

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