تفاصيل التيسيرات على قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح على مخالفات البناء سهل تعديلها لأنها تصدر عن رئيس الوزراء أو الوزير المختص.



وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إصدار تعديلات على قانون 187 منذ صدوره.

وأكد رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن التعديلات شملت المنصة الإلكترونية التي تربط كل الجهات مع بعضها ووفرت على المواطن الانتقال بين الجهات.

وتطرق إلى التيسيرات في قرار 36 لسنة 2026 والتي أعفت المواطن من تسجيل الموافقة بالنسبة للتصالح، اختصار مدة الموافقات من 60 يوما إلى 30 يوما ودمج شهادة البيانات مع استمارة 6.

