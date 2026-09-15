ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وأتربة ورمال وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، وفقا لما ذكرته القناة الأولى المصرية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وتوقعت الهيئة ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الشبورة قد يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء البلاد خلال النهار.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، في حين يميل الطقس إلى الاعتدال والحرارة ليلًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، وتسجل الصغرى 23 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل 31 درجة للعظمى و34 درجة للحرارة المحسوسة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 22 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، والمحسوسة إلى 41 درجة، وتسجل الصغرى 22 درجة.

وتشهد مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 45 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 46 درجة، وتسجل الصغرى 28 درجة.

سحب منخفضة وأجواء أكثر اعتدالًا صباحًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة خلال ساعات الصباح.

ومن المتوقع أن تساهم هذه السحب في تلطيف الأجواء، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتنشط الرياح أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان.

وأوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار تكون على فترات متقطعة، مع عدم تأثيرها بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الرطوبة وظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.