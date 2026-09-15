سيرجيو راموس يقترب من العودة.. أستون فيلا يفتح باب المفاوضات مع المدافع المخضرم

اقترب الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من العودة إلى أجواء المنافسات، بعد غياب امتد لأكثر من 9 أشهر عن خوض المباريات الرسمية، وسط تقارير تشير إلى دخوله في مفاوضات للانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

راموس يستعد لعودة طال انتظارها

كانت آخر مباراة رسمية خاضها راموس بقميص مونتيري المكسيكي في ديسمبر 2025، ومنذ ذلك الحين ابتعد المدافع الإسباني عن المشاركة في المباريات، لكنه واصل الحفاظ على جاهزيته البدنية رغم عدم ارتباطه بأي نادٍ.

ورغم بلوغه عامه الـ40، فإن راموس لم يتخذ قرار اعتزال كرة القدم، إذ يتمسك اللاعب المخضرم برغبته في مواصلة مسيرته، انطلاقًا من قناعته بأنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة بفضل خبراته الكبيرة التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة في الملاعب الأوروبية والدولية.

أستون فيلا يتحرك لضم راموس

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، دخل سيرجيو راموس في مفاوضات مع أستون فيلا، الذي يبحث عن حل سريع لتعويض الغيابات التي ضربت خط دفاعه خلال الفترة الأخيرة.

يأتي تحرك النادي الإنجليزي بعد تعرض باو توريس وإيان ماتسن للإصابة خلال مواجهة نوتنجهام فورست، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع إدارة أستون فيلا إلى البحث عن مدافع صاحب خبرة قادر على سد النقص في الخط الخلفي.

علاقة قد تسهل انتقال راموس

يمتلك راموس معرفة سابقة بمونشي، المدير الرياضي لأستون فيلا، حيث سبق أن عملا معًا خلال فترة وجودهما في إشبيلية، وهو ما قد يمثل عاملًا مساعدًا في المفاوضات الحالية بين الطرفين.

يملك المدافع الإسباني سجلًا حافلًا بالإنجازات والخبرات، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لأستون فيلا في ظل حاجته إلى لاعب قادر على التعامل مع المباريات الكبرى وتقديم الدعم للعناصر الموجودة في الخط الخلفي.

دوري أبطال أوروبا يغري راموس

ويمثل وجود أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا عاملًا إضافيًا قد يشجع راموس على خوض تجربة جديدة في الملاعب الإنجليزية، خاصة أن المشاركة في البطولة القارية تمنحه فرصة للعودة إلى المنافسات الأوروبية بعد فترة من الغياب.

ويظل انتقال راموس إلى أستون فيلا غير محسوم حتى الآن، في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي من اللاعب أو النادي بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.

راموس لاعب حر

ويملك أستون فيلا إمكانية التعاقد مع راموس باعتباره لاعبًا حرًا وغير مرتبط بعقد مع أي نادٍ، حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات المعتادة، وذلك بشرط وجود مكان شاغر له في قائمة الفريق وفق اللوائح المنظمة.