التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في بداية مشوار البطولة، وسط تطلعات أستون فيلا ونوتنجهام فورست لمواصلة المنافسة بقوة.

تشكيل أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا بقيادة جهازه الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: ليندلوف، باركلي، ماتسين، وان بيساكا.

خط الوسط:ماكجين، كامارا، بوينديا، جاكسون، باو توريس.

خط الهجوم: هيمينجز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيزوت، مينجز، روجيري، جارناشو، أبراهام، مبابي، بوجاردي، مانزامبي، أليسون.

تشكيل نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر، يبدأ نوتنجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ديوماندي، ويليامز، موريلو، مونيوز، آينا.

خط الوسط: جيبس-وايت، ندوي، شلاجر، ماكاتي.

خط الهجوم: ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جون فيكتور، سانجاري، هودسون أودوي، دومينجيز، وود، إيجور جيسوس، كاليمويندو، ياتس، نيتز.

مواجهة مرتقبة في الجولة الرابعة

وتحظى مواجهة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح كل طرف إلى تقديم أداء قوي منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا على مدار الـ90 دقيقة.