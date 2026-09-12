قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا
إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في بداية مشوار البطولة، وسط تطلعات أستون فيلا ونوتنجهام فورست لمواصلة المنافسة بقوة.

تشكيل أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا بقيادة جهازه الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: ليندلوف، باركلي، ماتسين، وان بيساكا.

خط الوسط:ماكجين، كامارا، بوينديا، جاكسون، باو توريس.

خط الهجوم: هيمينجز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيزوت، مينجز، روجيري، جارناشو، أبراهام، مبابي، بوجاردي، مانزامبي، أليسون.

تشكيل نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر، يبدأ نوتنجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ديوماندي، ويليامز، موريلو، مونيوز، آينا.

خط الوسط: جيبس-وايت، ندوي، شلاجر، ماكاتي.

خط الهجوم: ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جون فيكتور، سانجاري، هودسون أودوي، دومينجيز، وود، إيجور جيسوس، كاليمويندو، ياتس، نيتز.

مواجهة مرتقبة في الجولة الرابعة

وتحظى مواجهة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح كل طرف إلى تقديم أداء قوي منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا على مدار الـ90 دقيقة.

أستون فيلا ونوتنجهام فورست أستون فيلا نوتنجهام فورست بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد