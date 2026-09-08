أستون فيلا يفوز على كلوب بروج 3-2 في دوري أبطال أوروبا

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «يان بريدل»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أستون فيلا التسجيل مبكرًا عن طريق جون ماكجين في الدقيقة 11، قبل أن يتمكن هوغو فيتلسين من إدراك التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 18.

وسرعان ما استعاد الفريق الإنجليزي تقدمه، بعدما سجل إيمي بوينديا الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينهي أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، حاول كلوب بروج العودة إلى المباراة، ونجح نيكولو تريسولدي في تقليص الفارق إلى هدف واحد بعدما سجل الهدف الثاني للفريق البلجيكي من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

ورغم محاولات كلوب بروج لإدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، حافظ أستون فيلا على تقدمه حتى صفارة النهاية، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2 ويبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين خارج ملعبه.