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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. كواليس إنتاج فيلم عمر المختار

عمر المختار
عمر المختار
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى وفاة أسد الصحراء عمر المختار الذى ظل يدافع عن الشعب الليبى ضد الاحتلال الإيطالي حتى آخر قطرة من دمه، وكانت قصة نضاله ملهمة لصناع السينما حتى قدمه النجم العالمى أنتوني كوين فى فيلم ضخم يحمل اسمه، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل هذا العمل.

قرر الرئيس الليبى معمر القذافي أن يقدم فيلما عن المناضل عمر المختار، وذلك بعد نجاح فيلم "الرسالة" الذى قدمه النجم العالمى أنتوني كوين مع المخرج مصطفى العقاد، ما دفعه للحديث مع المخرج العالمى لتقديم سيرة نضال أسد الصحراء عمر المختار.

بدأ تصوير الفيلم في مارس 1979 م في منطقة صحراوية تبعد 64 كم عن مدينة بنغازي في ليبيا، وأيضا في منطقة الواحات بالقرب من مدينة أوجلة وفي الجبل الأخضر شرقي ليبيا، علما بأن معظم مواقع التصوير كانت هي مواقع الأحداث الحقيقية، وانتهى في 2 أكتوبر من نفس العام.

كواليس فيلم عمر المختار 

وشهد الفيلم مشاركة عدد كبير من الممثلين، ما يقارب من 250 ممثلاً، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان ويوغسلافيا وإسبانيا ومالطا ومصر ولبنان وتونس والسودان وليبيا وسريلانكا، بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين المساعدين.

وتعرض الفيلم للمنع فى إيطاليا بسبب إساءته للجيش الإيطالي وصورة الدولة الإيطالية حتى عام 2009 بعد أول زيارة في تاريخ معمر القذافي لإيطاليا ليعرض التليفزيون الإيطالي الفيلم.

أما بخصوص أول عرض عالمي للفيلم، فكان يوم 4 أبريل 1981 م في دولة الكويت، كما عرض في نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم.

يذكر أن ميزانية الفيلم كانت ضخمة؛ حيث بلغت 35 مليون دولار.

عمر المختار المناضل عمر المختار أنتوني كوين فيلم عمر المختار ذكرى وفاة عمر المختار

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