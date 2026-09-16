دنيا سمير غانم تتحدث عن شائعة طلاقها

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم مع الاعلامي أنس بوخش، عن شائعة طلاقها، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وقال دنيا سمير غانم: معرفش جابوا إشاعة انفصالي أنا ورامي رضوان منين، لقيت على السوشيال ميديا بس في أخبار كتير عماله تتكتب وإحنا الحمد لله مفيش حاجة بينا خالص حتى مفيش حد شافنا إحنا الاتنين كل حد في حتة أو مفيش موقف حصل يخليهم يقولوا كده".

وتابعت دنيا سمير غانم: هي كانت تقريبا صفحة عايزة تعمل تريند وراحت قايلة الخبر وعشان إحنا كمان مش طول الوقت قاعدين ننزل صور مع بعض غير لما بيكون في مناسبة".

واضافت: الناس الطبيعية جالي مكالمات مخضوضين متضايقين جدا.. الناس اللي بنشوفها في الشارع لسه طيبين وبيحبوا الخير لكل الناس لكن في حاجات على السوشيال ميديا معرفش مين دول".