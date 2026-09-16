محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني

وافق اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، على النزول بدرجات تنسيق القبول لاستكمال كثافات الفصول ببعض مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته للعام الدراسي 2026/2027 (صناعي - زراعي - تجارى - فندقى- مزدوج ) بعدد من المدارس بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بهدف استكمال الكثافات الطلابية بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ، وسعيه الدائم للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.