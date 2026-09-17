عبث.. محمد علي رزق يعلق بسخرية على شبيهة سماح أنور

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن استيائه من تصريحات إحدى الفتيات التي ترى أنها تشبه مع الفنانة سماح أنور، مشيرًا إلى تقليدها لإطلالتها وطريقة أدائها.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه على فيسبوك: “شبيهة سماح أنور…إللي عامله شعرها زي سماح أنور…و بتلبس زي سماح أنور….و لابسه نضارة شبه نضارة سماح أنور….و بتقلد أداء سماح أنور شايفه إن سماح أنور معطلاها عن تحقيق حلمها مش لاقي حاجه توصف العبث ده”.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، برئاسة الكاتب فتحي الحصري، نتائج استفتاء الجمهور للدورة الرابعة عشرة من المهرجان، والتي شهدت منافسة قوية بين عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والعربية، إلى جانب مشاركة جماهيرية واسعة لاختيار الأفضل خلال الموسم الرمضاني.

ونجحت الفنانة سماح أنور في حصد جائزة الإبداع والتميز جمهور ونقاد، وذلك عن دورها في مسلسل "نرجس وعرض وطلب "، لتضيف تكريمًا جديدًا إلى مسيرتها الفنية، التي قدمت خلالها العديد من الأدوار المتنوعة والمميزة.