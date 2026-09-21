محمد شبانة: شريف إكرامي مدين باعتذار لمنظمة المنشطات.. ورمضان صبحي اتخذ خطوات خاطئة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مطالب بالاعتذار عقب تصريحاته بشأن أزمة رمضان صبحي وقرار لجنة المنشطات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "عقب صدور قرار لجنة المنشطات ببراءة رمضان صبحي، خرج شريف إكرامي بمنشور واتهم البعض بأن رمضان اتعرض لمؤامرة كونية، وعليه الاعتذار حاليًا".

وأضاف: "مين اللي يقدر يعمل مؤامرة على رمضان صبحي؟ طيب ما اللي أخد العينة منظمة المنشطات اللي يرأسها الدكتور حازم خميس، وهو عالم ومن أهم الأطباء في مصر".

وواصل: "شريف إكرامي مدين باعتذار وشكر لمنظمة المنشطات؛ لأنها لم تتحدث وتكشف ما حصل عليه رمضان صبحي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "رمضان صبحي كان مشروع لاعب وقائد كبير في منتخب مصر وبيراميدز، وربنا يهديه، وهو أخد خطوات غير سليمة وخاطئة أثرت على مسيرته بشكل كبير".