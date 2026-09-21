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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصحيح المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

 نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة توعوية بعنوان «تصحيح المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة حول تنظيم الأسرة»، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا.


مناقشه الموروثات

واستعرض اللقاء أبرز المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية المتداولة حول تنظيم الأسرة، مع مناقشة عدد من الموروثات التي قد تتعارض مع الحقائق الصحية، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، من خلال طرح المفاهيم السليمة بصورة مبسطة وموضوعية.

دعم قرارات الأسرة


وأكد محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم قرارات الأسرة، موضحًا أن تنظيم الأسرة لا يقتصر على تحديد عدد الأبناء، وإنما يرتبط بالتخطيط السليم للحياة الأسرية، والمباعدة بين الولادات بما يحافظ على صحة الأم والطفل، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
كما تناولت الندوة أهمية الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وعدم الانسياق وراء المعتقدات أو المعلومات المتداولة دون التحقق من صحتها، إلى جانب التأكيد على دور الإعلام والتواصل المجتمعي في تصحيح المفاهيم ونشر الوعي الصحي والسكاني.
وتأتي الندوة ضمن أنشطة مجمع إعلام دمياط الرامية إلى دعم الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

دمياط محافظ دمياط ندوة إعلام دمياط

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