سيد معوض لـ رمضان صبحي: عيش الواقع واستعد للمرحلة المقبلة

وجه سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب تأييد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية، إن رمضان صبحي مطالب بالتعامل مع الواقع والبحث عن الخطوة المقبلة في مسيرته، بما يتناسب مع ظروفه خلال فترة الإيقاف.

وأوضح: «على رمضان صبحي أن يعيش الواقع ويبحث عن الخطوة المقبلة وتكون خطوة مناسبة بالنسبة له، سيكون بعيدا عن المجال وممارسة كرة القدم وأي شيء له علاقة بمجال الكرة، عليه أن يعد نفسه خلال فترة الإيقاف للمرحلة المقبلة».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، عقب استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية الذي قضى في وقت سابق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب.

وارتبطت القضية بمخالفة تتعلق بسلامة عينة فحص المنشطات وإجراءات التعامل معها، وفق ما ورد في حيثيات حكم «كاس»، قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن رمضان صبحي، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، مع احتساب فترة الإيقاف المؤقت السابقة ضمن مدة العقوبة. ووفق بيانات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تمتد العقوبة حتى 6 أكتوبر 2029.

ويواجه رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة تحديات كبيرة بشأن مستقبله الكروي، في ظل استمرار عقوبة الإيقاف، بينما يترقب موقف نادي بيراميدز من وضع اللاعب وعقده خلال فترة العقوبة.