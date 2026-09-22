حالة ذهول وتهديد للبشرية.. الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر

اتبع السباق لبناء قدرات للذكاء الاصطناعي أكثر قوة مبدأ راسخا لسنوات وهو التحرك بسرعة وكسر القواعد.

لكن في سلسلة من التطورات المتلاحقة وجدت مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي نفسها في حالة ذهول مع تهديد ابتكاراتها بتدمير البشرية نفسها.



واستقال باحث من شركة أنثروبيك محذرا من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي تشكل تهديدا وجوديا، ربما في غضون عقد من الزمن.

وقال باحث آخر في الشركة إن احتمالات انقراض البشرية تتجاوز 10 بالمائة.

ووفقا لبعض الداعين إلى تطبيق إجراءات السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والباحثين، لم تواجه البشرية منذ اختراع القنبلة النووية قبل أكثر من 80 عاما مثل هذا التحدي الجاد بشأن فنائها.



وفي الفيديو التالي نكشف خطر الذكاء الاصطناعي على البشرية …