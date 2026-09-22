قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص | حسام عبد المجيد يرفض عرضًا من الأهلي عن طريق نادر شوقي
القصة الكاملة في تعدي رئيس قسم الأطفال على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي
برنامج طبي عربي إفريقي لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب في رواندا
إعلامي: محمود مرعي يدخل حسابات الأهلي.. وعموتة أبدى قناعته بضم اللاعب
نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
عبد الناصر زيدان يكشف مصير شباب الأهلي مع عموتة
هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني بمطار الجزائر نتيجة توقف تقني
رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
الخرباوي: لا توجد حضارة فرعونية.. والهوية المصرية نتاج آلاف السنين
أحمد شوبير يكشف كواليس أزمة الشناوي وأوفا قبل مواجهة إيران بمونديال 2026
إعلامي: لائحة شؤون اللاعبين في الفيفا تمنع قطع إعارة محمد عاطف وعودته للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سيف فاروق جعفر من الاستبعاد إلى العودة.. ماذا تغير في حسابات الزمالك؟

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر
محمود أحمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفتح صفحة جديدة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وسط تحركات من الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق وتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة سيف فاروق جعفر إلى التدريبات الجماعية بعد فترة من الابتعاد عن حسابات الفريق.

ويعود الزمالك إلى تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها معتمد جمال للاعبين عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الماضية في وقت يسعى خلاله المدير الفني لاستغلال فترة التوقف في تجهيز قائمته بالشكل الأمثل قبل استئناف المنافسات الرسمية.

قرار جديد بشأن سيف فاروق جعفر

وشهد ملف سيف فاروق جعفر تطورًا جديدًا بعدما أبلغ نادي الزمالك اللاعب بالعودة إلى التدريبات الجماعية لينهي بذلك فترة التدريب المنفرد التي خاضها خلال الأيام الماضية بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار معتمد جمال بإعادة اللاعب إلى المجموعة في إطار توجه فني يقوم على الاستفادة من جميع العناصر المتاحة داخل الفريق خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الزمالك وعدم قدرته على تدعيم قائمته بصفقات جديدة بسبب أزمة إيقاف القيد.

ولا يعني قرار العودة إلى التدريبات الجماعية بالضرورة حسم مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة لكنه يمنح الجهاز الفني فرصة جديدة لتقييم سيف فاروق جعفر فنيًا وبدنيًا ومعرفة مدى قدرته على العودة إلى المنافسة على مكان داخل تشكيل الفريق.

أزمة القيد تعيد ترتيب الحسابات

وتفرض أزمة إيقاف القيد نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني للزمالك إذ أصبح التعامل مع القائمة الحالية أكثر أهمية في ظل عدم وجود إمكانية لإضافة عناصر جديدة خلال الفترة الحالية.

ومن هنا تكتسب عودة سيف فاروق جعفر للتدريبات الجماعية أهمية تتجاوز مجرد إنهاء قرار الاستبعاد خاصة أن الجهاز الفني سيكون مطالبًا بالحفاظ على أكبر عدد ممكن من الخيارات وعدم إغلاق الباب أمام أي لاعب يمكنه تقديم الإضافة للفريق.

ويتعامل معتمد جمال مع المرحلة المقبلة بمنطق إعادة اكتشاف العناصر الموجودة داخل القائمة خصوصًا في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى وجود بدائل في مختلف المراكز وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أمام اللاعبين الذين ابتعدوا عن الحسابات خلال الفترة الماضية لإثبات أحقيتهم في الحصول على فرصة جديدة.

الفوز على غزل المحلة يمنح الزمالك مساحة لإعادة الحسابات

وجاء قرار إعادة ترتيب الأوراق بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف وهي النتيجة التي منحت الفريق دفعة مهمة على مستوى النتائج لكنها في الوقت نفسه أبقت الجهاز الفني أمام عدد من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة قبل استئناف المنافسات.

ويستغل معتمد جمال فترة الراحة والتوقف في تقييم أداء اللاعبين إلى جانب متابعة العناصر التي لم تحصل على فرص كافية خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة للقائمة قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

وفي هذا السياق يدخل سيف فاروق جعفر مرحلة جديدة بعدما انتقل من التدريب بشكل منفرد إلى العمل مع المجموعة لتبدأ مرحلة الاختبار الحقيقي للاعب داخل الملعب وليس فقط على مستوى قرار الجهاز الفني.

الفرصة أصبحت مرتبطة باللاعب نفسه

وتمنح العودة إلى التدريبات الجماعية سيف فاروق جعفر فرصة لإعادة تقديم نفسه أمام الجهاز الفني خصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد منافسة قوية بين لاعبي خط الوسط على حجز أماكنهم في قائمة المباريات.

ويحتاج اللاعب إلى استغلال هذه الفرصة من خلال الظهور بالمستوى الذي يقنع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة خاصة أن العودة للتدريبات لا تعني تلقائيًا العودة إلى التشكيل الأساسي وإنما تمثل الخطوة الأولى في طريق استعادة الثقة والدخول مجددًا ضمن الحسابات.

وتبقى رؤية معتمد جمال هي العامل الحاسم في المرحلة المقبلة في ظل رغبته في امتلاك أكبر عدد ممكن من الحلول الفنية خصوصًا أن ظروف الزمالك الحالية لا تسمح بإجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق.

الزمالك أمام مرحلة تحتاج إلى كل الحلول

وتكشف عودة سيف فاروق جعفر عن طبيعة الحسابات التي يفرضها الوضع الحالي داخل الزمالك فمع استمرار أزمة القيد تصبح الاستفادة من اللاعبين الموجودين بالفعل داخل النادي أولوية للجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تشهد التدريبات المقبلة منافسة قوية بين اللاعبين في ظل سعي كل عنصر لإثبات أحقيته في المشاركة بينما يبحث معتمد جمال عن التوليفة الأكثر قدرة على مواصلة النتائج الإيجابية.

وبالتالي فإن عودة سيف فاروق جعفر لا تمثل نهاية الأزمة بين اللاعب والجهاز الفني بقدر ما تمثل بداية لاختبار جديد سيكون الملعب هو الفيصل فيه بعدما حصل لاعب الوسط على فرصة جديدة للعودة إلى المجموعة وإعادة فرض نفسه على حسابات الزمالك.

نادي الزمالك الزمالك سيف فاروق جعفر معتمد جمال أزمة إيقاف القيد عودة سيف فاروق جعفر غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

انبي

إنبي يحصل على 1.5 مليون جنيه حال مشاركة علي محمود مع منتخب مصر

محمد صلاح

تييري هنري: محمد صلاح لم يكن أبدًا سبب المشكلة في ليفربول

الزمالك

لاعبو الزمالك ينتظمون في التدريبات الجماعية اليوم رغم تأخر المستحقات

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد