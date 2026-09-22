سيف فاروق جعفر من الاستبعاد إلى العودة.. ماذا تغير في حسابات الزمالك؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفتح صفحة جديدة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وسط تحركات من الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق وتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة سيف فاروق جعفر إلى التدريبات الجماعية بعد فترة من الابتعاد عن حسابات الفريق.

ويعود الزمالك إلى تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها معتمد جمال للاعبين عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الماضية في وقت يسعى خلاله المدير الفني لاستغلال فترة التوقف في تجهيز قائمته بالشكل الأمثل قبل استئناف المنافسات الرسمية.

قرار جديد بشأن سيف فاروق جعفر

وشهد ملف سيف فاروق جعفر تطورًا جديدًا بعدما أبلغ نادي الزمالك اللاعب بالعودة إلى التدريبات الجماعية لينهي بذلك فترة التدريب المنفرد التي خاضها خلال الأيام الماضية بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار معتمد جمال بإعادة اللاعب إلى المجموعة في إطار توجه فني يقوم على الاستفادة من جميع العناصر المتاحة داخل الفريق خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الزمالك وعدم قدرته على تدعيم قائمته بصفقات جديدة بسبب أزمة إيقاف القيد.

ولا يعني قرار العودة إلى التدريبات الجماعية بالضرورة حسم مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة لكنه يمنح الجهاز الفني فرصة جديدة لتقييم سيف فاروق جعفر فنيًا وبدنيًا ومعرفة مدى قدرته على العودة إلى المنافسة على مكان داخل تشكيل الفريق.

أزمة القيد تعيد ترتيب الحسابات

وتفرض أزمة إيقاف القيد نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني للزمالك إذ أصبح التعامل مع القائمة الحالية أكثر أهمية في ظل عدم وجود إمكانية لإضافة عناصر جديدة خلال الفترة الحالية.

ومن هنا تكتسب عودة سيف فاروق جعفر للتدريبات الجماعية أهمية تتجاوز مجرد إنهاء قرار الاستبعاد خاصة أن الجهاز الفني سيكون مطالبًا بالحفاظ على أكبر عدد ممكن من الخيارات وعدم إغلاق الباب أمام أي لاعب يمكنه تقديم الإضافة للفريق.

ويتعامل معتمد جمال مع المرحلة المقبلة بمنطق إعادة اكتشاف العناصر الموجودة داخل القائمة خصوصًا في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى وجود بدائل في مختلف المراكز وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أمام اللاعبين الذين ابتعدوا عن الحسابات خلال الفترة الماضية لإثبات أحقيتهم في الحصول على فرصة جديدة.

الفوز على غزل المحلة يمنح الزمالك مساحة لإعادة الحسابات

وجاء قرار إعادة ترتيب الأوراق بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف وهي النتيجة التي منحت الفريق دفعة مهمة على مستوى النتائج لكنها في الوقت نفسه أبقت الجهاز الفني أمام عدد من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة قبل استئناف المنافسات.

ويستغل معتمد جمال فترة الراحة والتوقف في تقييم أداء اللاعبين إلى جانب متابعة العناصر التي لم تحصل على فرص كافية خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة للقائمة قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

وفي هذا السياق يدخل سيف فاروق جعفر مرحلة جديدة بعدما انتقل من التدريب بشكل منفرد إلى العمل مع المجموعة لتبدأ مرحلة الاختبار الحقيقي للاعب داخل الملعب وليس فقط على مستوى قرار الجهاز الفني.

الفرصة أصبحت مرتبطة باللاعب نفسه

وتمنح العودة إلى التدريبات الجماعية سيف فاروق جعفر فرصة لإعادة تقديم نفسه أمام الجهاز الفني خصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد منافسة قوية بين لاعبي خط الوسط على حجز أماكنهم في قائمة المباريات.

ويحتاج اللاعب إلى استغلال هذه الفرصة من خلال الظهور بالمستوى الذي يقنع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة خاصة أن العودة للتدريبات لا تعني تلقائيًا العودة إلى التشكيل الأساسي وإنما تمثل الخطوة الأولى في طريق استعادة الثقة والدخول مجددًا ضمن الحسابات.

وتبقى رؤية معتمد جمال هي العامل الحاسم في المرحلة المقبلة في ظل رغبته في امتلاك أكبر عدد ممكن من الحلول الفنية خصوصًا أن ظروف الزمالك الحالية لا تسمح بإجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق.

الزمالك أمام مرحلة تحتاج إلى كل الحلول

وتكشف عودة سيف فاروق جعفر عن طبيعة الحسابات التي يفرضها الوضع الحالي داخل الزمالك فمع استمرار أزمة القيد تصبح الاستفادة من اللاعبين الموجودين بالفعل داخل النادي أولوية للجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تشهد التدريبات المقبلة منافسة قوية بين اللاعبين في ظل سعي كل عنصر لإثبات أحقيته في المشاركة بينما يبحث معتمد جمال عن التوليفة الأكثر قدرة على مواصلة النتائج الإيجابية.

وبالتالي فإن عودة سيف فاروق جعفر لا تمثل نهاية الأزمة بين اللاعب والجهاز الفني بقدر ما تمثل بداية لاختبار جديد سيكون الملعب هو الفيصل فيه بعدما حصل لاعب الوسط على فرصة جديدة للعودة إلى المجموعة وإعادة فرض نفسه على حسابات الزمالك.