محاولات في الزمالك لإنهاء أزمة سيف فاروق جعفر

قالت الإعلامية دينا سليم، إن الفترة الحالية تشهد محاولات داخل نادي الزمالك لإنهاء أزمة سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق، وعودته إلى التدريبات الجماعية، بالتنسيق مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

وأضافت عبر برنامجها ستاد المحور: يواصل سيف فاروق جعفر تدريباته بشكل منفرد في الوقت الحالي، في الوقت الذي يتدخل فيه بعض الوسطاء لمحاولة إقناع معتمد جمال بمنح اللاعب فرصة جديدة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واختتمت، من المنتظر أن تشهد أزمة اللاعب انفراجة خلال اليومين المقبلين، قد تفتح الباب أمام عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.