سلحفاة برية في قبضة محميات سيناء.. إنقاذ جديد لصون الحياة البرية بشرم الشيخ

واصلت محافظة جنوب سيناء جهودها لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم جهود حماية الكائنات البرية والنظم البيئية بالمحافظة.



واستجابت الإدارة العامة لمحميات سيناء لبلاغ بشأن العثور على سلحفاة برية من نوع African Spurred Tortoise داخل إحدى إسطبلات الخيل بمنطقة السفاري في شرم الشيخ.

وعلى الفور، انتقل فريق من المختصين بمحميات سيناء إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على السلحفاة بمنطقة الغابة الشجرية، بجوار أحواض الأكسدة، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى مقر المحميات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لحماية الحياة البرية.

ويواصل فريق الباحثين بمحميات سيناء متابعة الحالة الصحية للسلحفاة وتقديم الرعاية اللازمة لها، لحين استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة لإطلاقها في البيئة المناسبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على حماية الحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، والتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالكائنات البرية، بما يدعم جهود صون الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية بالمحافظة.