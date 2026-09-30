كامل الوزير: نحن لا نبيع المواني ولدينا مشغلين عالميين يشاركوا في الإدارة والتشغيل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه في ظل التوترات بالشرق الأوسط تتحرك بضائع الدول العربية القادمة من أوروبا وأمريكا عبر دمياط والإسكندرية وتنتقل إلى طابا ونوبيع وسفاجا للانتقال إلى الدول العربية الشقيقة عبر ممر التجارة العربي الشمالي والجنوبي.



وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو “ المذاع على قناة “ الأولى ”: ”مصر تسعى كي تكون جزءا من التجارة العالمية ومصر تتحول على مركز للتجارة العالمية والترانزيت".



وتابع كامل الوزير: "تم العمل على تطوير المواني في مصر وأصبح لدينا 100 كم أرصفة وأعماق تستقبل سفن بغاطس يصل لـ 25 مترا".

وأكمل كامل الوزير: "ميناء السخنة هو اول ميناء في العالم يتم إنشاؤه على اليابسة وميناء دمياط يعتبر اكبر ميناء في العالم تطورا ".

ولفت كامل الوزير: "نحن لا نبيع المواني المصرية ولدينا مشغلين عالميين يشاركوا في الإدارة والتشغيل".