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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتعاني من التوتر.. إليك القواعد الذهبية للتخلص منه

التوتر
التوتر
اسماء محمد

إذا كنت تعاني من التوتر، سواء كان ذلك بسبب عملك أو بسبب شيء شخصي أكثر، فإن الخطوة الأولى للشعور بتحسن هي تحديد السبب والنظر بإيجابية للحياة.

وقدم موقع NHS مجموعة من النصائح التي تساعد في تخلص من التوتر، إليكم أبرزها:

ممارسة الرياضة 

لن يؤدي التمرين إلى اختفاء التوتر، ولكنه قد يقلل من حدة المشاعر التي تشعر بها، ما يساعد على تصفية ذهنك ويسمح لك بالتعامل مع مشاكلك بهدوء أكبر.

سيطر على ما تستطيع

إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع فعل أي شيء حيال مشكلتك، فقد يزداد توترك سوءًا.

إن الشعور بفقدان السيطرة هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر ونقص الصحة النفسية.

إنّ أخذ زمام الأمور قد يكون أمراً مُحفزاً وإنه جزء أساسي من إيجاد حل يُرضيك أنت وليس شخصاً آخر.

تواصل مع الناس

يمكن لشبكة دعم جيدة من الزملاء والأصدقاء والعائلة أن تخفف من مشاكل العمل وتساعدك على رؤية الأمور بطريقة مختلفة.

يمكن للأنشطة التي نقوم بها مع الأصدقاء أن تساعدنا على الاسترخاء وتخفيف التوتر.

قد يساعدك التحدث مع صديق في إيجاد حلول لمشاكلك.

خصص بعض الوقت لنفسك

يعمل الكثير منا لساعات طويلة، ما يعني أننا غالباً لا نقضي وقتاً كافياً في فعل الأشياء التي نستمتع بها حقاً.

من المهم تخصيص بعض الوقت للتواصل الاجتماعي أو الاسترخاء أو ممارسة الرياضة.

يمكنك محاولة تخصيص ليلتين في الأسبوع لبعض الوقت الخاص الجيد بعيدًا عن العمل.

تحدى نفسك

إن تحديد الأهداف والتحديات، سواء في العمل أو خارجه، مثل تعلم لغة جديدة أو رياضة جديدة، يُسهم في بناء الثقة بالنفس، ما قد يساعدك على التعامل مع التوتر.

كما يمكن أن يجعلك ذلك ترغب في القيام بالأشياء وأن تكون نشيطاً.

تجنب العادات غير الصحية

لا تعتمد على الكحول والتدخين والكافيين كوسيلة للتأقلم.

قد توفر هذه الحلول راحة مؤقتة، لكنها على المدى الطويل لن تحل مشاكلك، بل ستخلق مشاكل جديدة ولكن من الأفضل معالجة سبب التوتر لديك.

ساعد الآخرين

إذا استطعت مساعدة الآخرين، من خلال أنشطة مثل التطوع أو العمل المجتمعي، فقد يساعدك ذلك على أن تصبح أكثر مرونة.

إذا لم يكن لديك وقت للتطوع، فحاول أن تقدم معروفًا لشخص ما كل يوم وقد يكون الأمر بسيطًا مثل مساعدة شخص ما على عبور الطريق أو الذهاب لجلب القهوة لزملائك.

اعمل بذكاء لا بجهد أكبر

العمل بذكاء يعني تحديد أولويات عملك، والتركيز على المهام التي ستحدث فرقاً حقيقياً.

اترك المهام الأقل أهمية إلى النهاية وتقبّل حقيقة أنك لن تملك الوقت الكافي لكل شيء.

حاول أن تكون إيجابياً

ابحث عن الجوانب الإيجابية في الحياة والأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

حاول أن تدون ثلاثة أشياء سارت على ما يرام، أو أشياء تشعر بالامتنان لها، في نهاية كل يوم.

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