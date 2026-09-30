سعر الذهب عيار 21 الآن.. سبيكة 10 جرام بكام؟

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، ونستعرض لكم في السطور التالية بالتفصيل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر وسعر جرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب وأسعار السبائك الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب عيار 24



تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 6955 جنيها و للبيع 7005 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 21



وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 6085 جنيهًا و للبيع 6130 جنيها.

سعر الذهب عيار 18



ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 5214 جنيها و للبيع 5254 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية في مصر حسب نوع العيار والمصنعية، ويتراوح عيار 24 ما بين 6 و14% من سعر الجرام، بينما تزداد قليلًا في عيار 21 للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 ارتفاعًا عند 49,040 جنيهًا ، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب 4178 دولار للشراء و 4177 دولار للبيع.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام



سجل سعر السبيكة btc وزن جرام في الصاغة المصرية 7198 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 2.5 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم btc وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و807 جنيهات بالمصنعية.

سعر سبيكة 5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة 35 ألفا و490 جنيهات بالمصنعية.

سعر السبيكة 10 جرام



سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة 70 ألفا و950 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 20 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 141 ألفا و860جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 50 جرام

ووصل سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جراما اليوم الأربعاء 30-9-2026، بالمصنعية في الصاغة إلى 354 ألفا و500 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 708 ألفا و800 جنيه بالمصنعية.