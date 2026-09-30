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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: المواطن غير ملزم بشراء طفاية الحريق والمثلث العاكس عند الترخيص

المرور
المرور
محمود محسن

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه وزارة الداخلية بسرعة تطوير أداء العمل، خاصة في الوحدات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وفي مقدمتها وحدات المرور.

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الداخلية عملت على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة للمواطنين، من خلال إتاحة تجديد تراخيص السيارات في المولات، إلى جانب توفير وحدات مرور متنقلة في الميادين العامة، قبل التوسع في وضع أجهزة إصدار وتجديد التراخيص داخل المولات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يتقدمون بشكاوى بشأن تكلفة بعض مستلزمات الترخيص، ومنها طفاية الحريق والمثلث العاكس وشنطة الإسعافات الأولية، موضحًا أنه أصبح المواطن غير ملزم بشراء هذه المعدات عند الترخيص.

الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه تم تطبيق نظام «الشباك الواحد» بهدف تسهيل الإجراءات، بحيث يتمكن المواطن من سداد جميع الرسوم المستحقة وإنهاء معاملاته من خلال شباك واحد، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللواء مدحت قريطم وزير الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية وحدات المرور

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