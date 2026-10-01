قررت أركز مع حياتي الجديدة .. نجلاء فهمي تكشف سر غيابها عن الشاشة

كشفت الفنانة نجلاء فهمي أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية والشاشة لفترة طويلة، موضحة أن قرار الغياب كان نابعًا منها في البداية، ولم يكن مفروضًا عليها من السوق الفنية.

وقالت نجلاء فهمي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها قررت الابتعاد لفترة بعد زواجها، رغبة منها في التركيز على زوجها وبيتها وحياتها الجديدة، مشيرة إلى أنها بعد مرور فترة قررت العودة مرة أخرى إلى العمل الفني، لكنها فوجئت بأن الظروف داخل الوسط الفني قد تغيرت بشكل كبير.

وأوضحت أن سوق الفن عندما عادت إليه لم يعد كما كان في السابق، مشيرة إلى أن هناك أساسيات وثوابت كانت تحكم العمل الفني قد تغيرت، موضحة أن المخرج كان في الماضي صاحب دور أساسي في اختيار الفنانين، بينما لم يكن المنتج يتدخل بهذا الشكل في اختيارات فريق العمل.

وأضافت نجلاء فهمي أن الفنان كان يختار المخرج الذي يعمل معه، كما كان للمخرج دور واضح في اختيار الفنانين وأبطال العمل والمؤلف، بينما ترى أن الوضع تغير حاليًا، وأصبح النجم صاحب تأثير كبير في اختيار المخرج والفنانين المشاركين معه في العمل.

وأشارت إلى أن المشاهد أصبح يرى في العديد من الأعمال الرمضانية تكرارًا للمجموعات نفسها من النجوم والفنانين، مؤكدة أن هذا التغيير انعكس بصورة سلبية على الوسط الفني.

وكشفت نجلاء فهمي أنها عندما قررت العودة إلى العمل، لاحظت بنفسها أن المخرج لم يعد يملك المساحة نفسها التي كانت متاحة له سابقًا في اختيار نجوم العمل وباقي عناصره، موضحة أن النجم أصبح له تأثير في تحديد المخرج الذي يعمل معه، وكذلك الفنانين المشاركين والأدوار المختلفة.

وأكدت أن هذا الوضع، أدى إلى تراجع مساحة المخرج والمنتج في إدارة العمل واختيار عناصره، معتبرة أن سيطرة النجم على هذه الاختيارات لها «تأثير سلبي» على الوسط الفني.

واختتمت نجلاء فهمي حديثها بالإشارة إلى أن كثيرًا من الفنانين، ومن بينهم فنانون من جيلها، أصبحوا بعيدين عن الشاشة ويجلسون في منازلهم، معتبرة أن التغيرات التي طرأت على طريقة إدارة واختيار الأعمال ساهمت في هذا الوضع.