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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشتك قد تراقبك دون علمك.. هكذا تمنع تلفزيونك الذكي من التجسس

شاشتك قد تراقبك دون علمك
شاشتك قد تراقبك دون علمك

إذا كنت تستخدم تلفزيونا ذكيا من LG أو سامسونج كشاشة لجهاز ماك أو الكمبيوتر، فقد يكون التلفزيون يجمع بيانات عما يظهر على شاشتك، حتى عند توصيله بالكمبيوتر عبر منفذ HDMI.
 

كيف يتم التتبع؟


- التقنية المسؤولة: تعتمد الشركتان على تقنية التعرف التلقائي على المحتوى، التي يمكنها التقاط لقطات من الشاشة أو أجزاء من الصوت وإرسالها إلى خوادم الشركة لتحليل المحتوى.

- الأمر لا يقتصر على مشاهدة التلفزيون: يمكن أن تشمل البيانات ما يظهر على شاشة الكمبيوتر، مثل المستندات ورسائل البريد الإلكتروني ومعلومات العمل.

- سرعة التقاط البيانات لافتة: وجدت دراسة من جامعة كوليدج لندن أن بعض أجهزة LG يمكن أن تلتقط لقطات من الشاشة بمعدل يصل إلى مرة كل 10 مللي ثانية، بينما تقوم أجهزة سامسونج بذلك كل 500 مللي ثانية.

- لماذا تجمع الشركات هذه البيانات؟: تستخدمها لتقديم إعلانات وتوصيات مخصصة، وقد تتم مشاركة بعض البيانات مع شركاء إعلانيين.

تلفزيون LG

كيف تمنع شاشات تلفزيون LG من التجسس عليك؟


إذا كان لديك تلفزيون LG، اتبع الخطوات التالية من قائمة الإعدادات:

1. افتح الإعدادات> جميع الإعدادات > عام > النظام > إعدادات إضافية.

2. عطل ميزة Live Plus، وهي الاسم الذي تطلقه LG على تقنية التعرف التلقائي على المحتوى.

3. انتقل إلى عام > إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم عطل الترويج على الشاشة الرئيسية وتوصيات المحتوى.

4. من عام > إعدادات إضافية > الإعلانات، فعل خيار الحد من تتبع الإعلانات.

5. من الدعم > الخصوصية والشروط، فعل خيار عدم بيع معلوماتي الشخصية.

كيفية إيقاف شاشات تلفزيون سامسونج من التجسس عليك؟

إذا كان لديك تلفزيون سامسونج اتبع الخطوات التالية:


1. افتح الإعدادات> جميع الإعدادات > عام والخصوصية.

2. ادخل إلى الشروط والخصوصية أو خيارات الخصوصية، بحسب طراز التلفزيون.

3. عطل خدمات معلومات المشاهدة، وهي ميزة التعرف التلقائي على المحتوى لدى سامسونج .

4. عطل أيضا الإعلانات القائمة على الاهتمامات.

5. ولمنع جمع البيانات الصوتية، عطل التعرف على الصوت أو المساعد الصوتي.

ماذا يحدث بعد إيقاف التتبع؟


- تقل الإعلانات والتوصيات المخصصة.

- قد تختفي بعض اقتراحات المحتوى من الشاشة الرئيسية.

- تستمر عادة خدمات مثل نيتفليكس ويوتيوب، إلى جانب استخدام التلفزيون كشاشة عبر HDMI.

- يؤدي تعطيل المساعد الصوتي إلى فقدان إمكانية التحكم بالتلفزيون باستخدام الأوامر الصوتية.

تجسس شاشات التلفزيون أجهزة التلفزيون الذكية شاشات سامسونج

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