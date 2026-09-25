مصطفى بكري: هناك حملات ممنهجة ضد الشرطة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التحديات التي تواجهها مصر ليست بسيطة، والرئيس السيسي حذر أكثر من مرة من استغلال البعض للأوضاع المحيطة والتأثير على مصر والمواطنين.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، البعض يسعى إلى تضليل الشعب والمواطنين وعلينا مواجهة تلك الشائعات والأكاذيب، مصر لديها مشاكل وعلى الدولة توضيح تلك المشاكل وتوضيح ما يحدث وآليات حل تلك المشاكل.

ولفت إلى أن الهجوم على الشرطة المصرية في تلك الأيام له أهداف واضحة، متابعا: الهجوم يذكرني بأيام ماضية كان يسعى الإعلام الإخواني لخلق الكراهية والاحتقان بين الشعب والشرطة.

وأوضح أن هناك حملات ممنهجة ضد الشرطة المصرية فهم يريدون إغلال يد الشرطة عن دورها في حماية البلاد والقبض على الخارجين عن القانون وتجار المخدرات ونشر الفتنة بين المواطنين والشرطة.

واسترسل: الداخلية لا تتوقف عن محاسبة ضباطها أو أفرادها، كل من تجاوز حدود وظيفته وارتكب أي فعل يتم محاسبته.