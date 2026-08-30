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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف أزمة جديدة داخل الزمالك بسبب مستحقات ألعاب الصالات

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة كبيرة تضرب فرق ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين عن الموسم الماضي، إلى جانب عدم حصولهم على مقدمات عقود الموسم الجديد.

الزمالك

ونقل حتحوت تصريحات محمد عصام، الذي أكد أن لاعبي ألعاب الصالات لم يحصلوا على أكثر من نصف مستحقاتهم عن الموسم الماضي، فيما لم يحصلوا حتى الآن على أي مبالغ من مقدمات عقود الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن بعض الفرق بدأت في الامتناع عن خوض التدريبات، بينما توجه عدد من اللاعبين إلى الاتحادات الخاصة بألعابهم خلال الأيام الماضية لتقديم شكاوى ضد النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

وأوضح أن بعض عقود اللاعبين تتضمن بندًا يتيح لهم فسخ التعاقد حال عدم الحصول على مستحقاتهم حتى منتصف أغسطس، مشيرًا إلى أن محمد عادل «دولا»، نجم فريق الزمالك للكرة الطائرة، بدأ بالفعل إجراءات فسخ تعاقده، ومنح النادي مهلة للسداد تنتهي غدًا، وفي حال عدم سداد المستحقات سيكون من حقه فسخ العقد، إلى جانب لاعبين آخرين.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند المستحقات المالية، حيث لا تتوافر حتى الآن ملابس خاصة بألعاب الصالات لخوض الموسم الجديد، وسط حالة من الاستياء بين اللاعبين بسبب غياب التواصل والاستجابة من جانب المسؤولين عن الملف، وعلى رأسهم هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك والمسؤول عن ألعاب الصالات.

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